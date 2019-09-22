Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağızcan Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın bu akşam ekrana gelecek 3. bölümünde Yusuf Ada’yı, Mustafa ve İsmail’in elinden kurtarmak için hemen harekete geçer. Beklemediği birinden gelen yardımla Ada’yı zor da olsa kurtaran Yusuf artık Nalân’dan ayrılıp hayatına Ada’yla devam etmek istemektedir. Ancak bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

Bu sırada Ada İstanbul’da var olma savaşı verirken Nagehan’ın evinde uzun süre kalamayacağını anlar. Tanımadığı bir şehirde sokakta kalma korkusu yaşarken en büyük yardımı yine Yusuf’tan ve Sumru’dan görecektir. İsmail ise köye dönmüş ama Ada’nın izini sürmekten vazgeçmemiştir.

Sonunda Ada’nın iyi niyetle yaptığı bir hareket İsmail’in tekrar oyuna dahil olmasını sağlar. Her şey Ada ve Yusuf için yolunda gitmeye başlamışken ne Nalan ne de İsmail’in yenilgiyi kabul etmeye niyetleri yoktur.

Aşk Ağlatır, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte "Aşk Ağlatır"ın 3. bölüm tanıtımları: