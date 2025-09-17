Aşk, aksiyon ve daha fazlası... 2025 yılında çıkan mutlaka izlemeniz gereken 5 film!

1. LILO & STITCH (2025)

Disney’in klasik animasyon filmi “Lilo & Stitch”, bu yıl çarpıcı bir canlı-animasyon remakiyle geri döndü. Başrolü debut yapan Maia Kealoha’nın üstlendiği bu yapım, dünya çapında 1 milyar dolar gelir elde ederek 2025’in en çok hasılat yapan ikinci filmi oldu. Hem nostalji hem modern dokunuş isteyen izleyiciler için kaçırılmayacak bir seçenek.