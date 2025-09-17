Aşk, aksiyon ve daha fazlası... 2025 yılında çıkan mutlaka izlemeniz gereken 5 film!
2025 yılı, sinemaseverler için adeta bir şölen oldu. Büyük bütçeli yapımlar, bağımsız filmler ve izleyiciyi derinden etkileyen hikâyelerle dolu bir yıl yaşandı. Eğer bu yıl vizyona giren filmleri takip edemediyseniz, sizin için mutlaka izlemeniz gereken beş filmi derledik!
2025, sinema dünyasında fragmanlardan çok daha fazlasını sundu. Gişede patlayan dev yapımlar, Oscar arzulu sürpriz biografiler ve duygusal dokuya sahip bağımsız filmlerle dolu bir yıl yaşandı. Bu yıla damga vuran ve mutlaka izlemeniz gereken 5 filmi sizin için seçtik...
1. LILO & STITCH (2025)
Disney’in klasik animasyon filmi “Lilo & Stitch”, bu yıl çarpıcı bir canlı-animasyon remakiyle geri döndü. Başrolü debut yapan Maia Kealoha’nın üstlendiği bu yapım, dünya çapında 1 milyar dolar gelir elde ederek 2025’in en çok hasılat yapan ikinci filmi oldu. Hem nostalji hem modern dokunuş isteyen izleyiciler için kaçırılmayacak bir seçenek.
2. MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING
Tom Cruise’un Ethan Hunt olarak ekranlara veda edişi niteliğindeki bu epik aksiyon, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Cannes’da özel gösterimi yapıldıktan sonra Mayıs 2025’te vizyona giren film, 598 milyon doları aşan gişesiyle yılın öne çıkan yapımlarından biri oldu.
3. THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS
Marvel Evreni’nin ikonik ekibi yeniden sahnede. Pedro Pascal, Vanessa Kirby ve Ebon Moss-Bachrach gibi güçlü oyuncuların yer aldığı bu film, MCU’nun 37. halkası olarak 509 milyon doları aşan gişe geliriyle dikkat çekiyor. Süper kahraman maceralarına yeni bir soluk arayanlar için ideal.
4. SINNERS
Hem eleştirmen hem gişe başarısı elde eden “Sinners”, 365 milyon dolara yaklaşan geliriyle yılın öne çıkan orijinal yapımlarından biri oldu. Özellikle Dolby Atmos ses sistemine sahip ev sinemalarında deneyimlenmesi öneriliyor. Güçlü atmosferi ve duygusal yoğunluğu ile etkileyici bir izlenim sunuyor.
5. THE SMASHING MACHINE
Dwayne Johnson, bu defa aksiyon ve mizahın ötesine geçiyor. Benny Safdie’nin yönettiği bu biyografik filmde, UFC efsanesi Mark Kerr’e hayat veren Johnson, performansıyla Oscar adaylığı potansiyeli taşıyan bir dönüş yapıyor. Derin, çarpıcı ve unutulmaz bir izlenim vadediyor.
Fotoğraf kaynak: IMDb