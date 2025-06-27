“Aşk Biter mi?” Açıkhava'ya sığmadı

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği “Aşk Biter mi?” adlı tiyatro oyunu, ilk sezonunun 42. temsiliyle 25 Haziran Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluştu.

Başrollerinde Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın yer aldığı oyun, yaklaşık 5 bin kişilik seyirci tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Harbiye’nin büyüleyici atmosferinde sahnelenen gösterim, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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“Aşk Biter mi?”, yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da tiyatroseverlerle buluştu. Geçtiğimiz hafta Londra’nın dünyaca ünlü Cambridge Theatre’da sahnelenen oyun, Avrupa turnesi kapsamında Avusturya/Bregenz ve İsviçre/Zürih’te de ayakta alkışlandı.

Türk edebiyatının önemli şair ve yazarları Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, Didem Madak, Maria Missakian ve Sıdıka Su’nun eserlerinden ilhamla sahneye taşınan yapım, şiirsel anlatımı ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çekiyor.