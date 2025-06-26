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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Zaniolo'nun talipleri artıyor! Önce Hollanda, sonra İtalya - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Zaniolo'nun talipleri artıyor! Önce Hollanda, sonra İtalya

        Galatasaray'a geldiği günden bu yana başka takımlara kiralanan ve oralarda da tutunamayan Nicolo Zaniolo için geçtiğimiz günlerde PSV'nin gündemine geldiği iddia edilmişti. 25 yaşındaki oyuncu için son olarak İtalya'dan da talibi çıktığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 20:54 Güncelleme: 26.06.2025 - 20:54
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        2023 yılının devre arasında Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservisle transfer olan Nicolo Zaniolo, o sezon harici diğer yıllarda başka takımlara kiralandı.

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        Sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak süre alan İtalyan yıldızın opsiyonu kullanılmadı ve sarı-kırmızılılara geri döndü.

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        PSV GÜNDEMİNE ALDI

        Geleceği belirsizliğini koruyan 26 yaşındaki oyuncu için İspanyol basını, PSV'nin devreye girdiğini belirtmişti.

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        Hollanda ekibinin 26 yaşındaki ismin menajeriyle görüşmelerde bulunduğu da haberin detaylarında yer almıştı.

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        TORINO DEVREYE GİRDİ

        İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre; Serie A temsilcisi Torino, Zaniolo ile ilgilenmeye başladı.

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        Çizme ekibinin İtalyan yıldızın transferini ciddi bir şekilde değerlendirdiği aktarıldı.

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        CUESTA DA ÖNERİLDİ

        Ayrıca sarı-kırmızılıların Carlos Cuesta'yı da İtalyan ekibine önerdiği iddia edildi.

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        Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Atalanta'da, diğer yarısını Fiorentina'da geçiren Zaniolo, 36 maçta 3 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.025 dakika sahada kaldı.

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        Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo'nun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...

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