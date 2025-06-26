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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş David Jurasek'le anlaştı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş David Jurasek'le anlaştı!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında Hoffenheim'a kiralanan ve bonservisi Benfica'da bulunan David Jurasek'in kiralanması için anlaşma sağladı.

        Giriş: 26.06.2025 - 21:36 Güncelleme: 26.06.2025 - 22:34
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        Jurasek'le anlaşma tamam!
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        Transferde çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun ayrılığı sonrası sol bek bölgesini güçlendirmek istiyor.

        JURASEK, HAFTA SONU İSTANBUL'DA!

        Bu kapsamda takıma fayda sağlayabilecek oyuncuları gündemine alan siyah-beyazlılar, son olarak Benfica'dan David Jurasek'le anlaşma sağladı. Transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi. Oyuncunun hafta sonu İstanbul'da olması bekleniyor.

        24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Benfica'da, ikinci yarısını ise Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi.

        Çek futbolcu bu süreçte 22 maça çıkarken 3 asistlik katkı sağladı ve 1.122 dakika sahada kaldı.

        Portekiz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi buluna Jurasek'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

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