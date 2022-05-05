Ön gösterimi yapıldı 0:00 / 0:00

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Altın Portakal ödüllü Emre Kavuk’un hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu 'Aşk Çağırırsan Gelir' filminin oyuncu, basın ve davetlilerin katılımıyla ön gösterimi yapıldı.

Birbirinden farklı 5 çiftin; bir gün içerisinde geçen komik hikâyesinin anlatıldığı filmde başrolleri Keremcem ve Melis Babadağ paylaşırken, kendilerine Gürgen Öz, Deniz Işın, Cihan Ercan, Özgün Çoban, Eser Eyüboğlu, Sera Tokdemir ve Cem Zeynel Kılıç gibi güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik etti.

Filmin tüm oyuncularının katılımı ile gerçekleşen ön gösterime; filmde konuk oyuncu olarak rol alan yapımcı Birol Güven ve oyuncu Hakan Yılmaz da katıldı. Hazal Filiz Küçükköse, Gizem Soysaldı ve İdris Nebi Taşkan gibi pek çok oyuncu da Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen ön gösterime katılan ünlü isimler arasındaydı. Projes yapımın sahibi olduğu Cesur Taş’ın yapımcılığını üstlendiği film gösterime 6 Mayıs'ta girecek.