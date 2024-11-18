Aşk, Evlilik, Boşanma konusu ne, hangi gün yayınlanacak?
Deniz Yorulmazer'in yönetmenliğini üstlendiği ve Rahşan Çiğdem İnan'ın kaleme aldığı "Aşk, Evlilik, Boşanma" dizisi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Karga 7 Pictures tarafından hayata geçirilen dizinin ilk bölüm tarihi açıklandı. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle gündeme gelen yapım, yayın günüyle şimdiden merak konusu oldu. "Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi konusu ne, oyuncuları kimler ve hangi tarihte yayınlanacak?" Yeni diziye dair detaylar haberimizde...
Rahşan Çiğdem İnan’ın yazdığı, Deniz Yorulmazer’in yönetmenliğini yaptığı Aşk, Evlilik, Boşanma dizisinin yayın tarihi belli oldu. Karga 7 Pictures yapımı dizinin konusu, oyuncuları ve yayın günü araştırılıyor. Peki, dizi ne zaman ve hangi gün izleyici karşısına çıkacak? İşte merak edilenler...
AŞK, EVLİLİK, BOŞANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Aşk, Evlilik, Boşanma dizisi salı akşamları saat 20:00'de NOW TV'de yayınlanacak.
AŞK, EVLİLİK, BOŞANMA KONUSU NE?
Aynı iş yerinde çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak.
AŞK, EVLİLİK, BOŞANMA 1. BÖLÜM ÖZETİ
Kadınlara yönelik yayın yapan bir medya grubunda çalışan üç kadın: 30’larında, enerjisiyle çevresini kasıp kavuran Naz; 40’larında hayatını kusursuzluk üzerine kurmuş soğukkanlı yönetmen Gaye ve 50’lerinde, ailesi için her fedakarlığı yapan yetenekli metin yazarı Güner. Bu kadınlar kariyerlerinde başarılı olsalar da kişisel hayatlarında fırtınaların kapıda olduğundan henüz habersizdir.
Güner’in kocası Altan’la ilk sorun patlak verir. Gaye ve Naz, Güner’e destek olmak için harekete geçer. Ancak ikisi de kendi evliliklerinde büyük sorunların onları beklediğinin farkında değildir. Üçü de hayatlarının en mutlu gününde ailelerinden dolayı yalan, ihanet ve sırlar sarmalının içine girer. Neyse ki ayakta kalabilmek için birbirlerine sahiptirler.
AŞK, EVLİLİK, BOŞANMA OYUNCU KADROSU
Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman’ın başrollerini paylaştığı, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi isimlerkadroda yer alıyor.