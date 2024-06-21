Aşk-ı Memnu hangi yıl çekildi, ne zaman yayınlandı?

Her yaz sezonunda tekrar bölümleri izleyiciyle paylaşılan Aşk-ı Memnu dizisinin popülerliği hâlâ devam ediliyor. Bilhassa sosyal medya üzerinde üzerine konuşulan dizinin hangi yıllar arasında yayınlandığı merak konusu. İşte “Aşk-ı Memnu hangi yıl çekildi?“ sorusunun yanıtı…

Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanarak senaryolaştırılan Aşk- ı Memnu, 2 sezon sürmüş ve final olduğundan bu yana büyük yankı uyandırmıştır. Geçtiğimiz senelerde gündüz kuşağında hafta içi her gün yayınlanan Kanal D’nin efsane dizisi Aşk- ı Memnu’nun ilk bölüm tarihi 4 Eylül 2008’dir. Dizinin müziklerini hazırlayan besteci Toygar Işıklı’dır.

AŞK- I MEMNU NE ZAMAN ÇEKİLDİ? İnternet üzerinde en sık araştırılan konuların başında “Aşk-ı Memnu ne zaman çekildi?” sorusu geliyor. Dizi, 4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında yayınlanmış ve 79 bölümüyle 2 sezon yayınlandı. Dram ve romantik türlerinde sunulan dizinin finalinde (24 Haziran) ölen Bihter Ziyagil karakterinin ölüm yıldönümü her yıl birçok kişi tarafından sosyal medya üzerinden kutlanıyor. Aşk- ı Memnu dizisi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan ve İspanyolca dilinde yayın yapan Telemundo kanalında “Pasion Prohibida” ismiyle yeniden çekildi. Bunun yanı sıra Romanya’da “Fractul Oprit” ismiyle de yayınlandı. Küresel anlamda da büyük sükse yapan dizinin müzikleri dahi günümüzde yoğun şekilde dinlenmeye devam ediyor.

AŞK-I MEMNU DİZİSİ ile İLGİLİ DİĞER DETAYLAR Yaratıcılığını Kerem Çatay’ın yaptığı dizi, İstanbul’da aynı evde yaşayan iki gencin yasak aşkını konu alır. Bu olayın etrafında çevrilen hikâye, Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Roman, 1899 yılında yazılmıştır. 2008 yılının en popüler dizisi olma bayrağını taşıyan dizi, sadece final bölümünde izleyicilerin yaklaşık %74’ünü ekrana kitlemiştir. 24 Haziran 2010 tarihinde yayınlanan 79. Bölümüyle final yapmış olsa da günümüzde hâlâ konuşulan dizi, Türk televizyon tarihinde tekrarı en fazla verilen dizi olma unvanı taşır.

Dizi senaryosu, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenmeye karar veren Bihter Yöreoğlu’nun Adnan Bey’in yeğeni olan Behlül ile yaşadığı yasak aşkı konu alsa da yalıdaki diğer insanların hayatını da anlatır. Henüz üniversite öğrencisi olan ve eğlence düşkünü olan Behlül karakteri, Adnan Bey ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir şekilde amcasının eşi Bihter ile aşk yaşamaya başlar. Yaşadıkları dramatik olaylara Nihal Ziyagil, Bülent Ziyagil, Peyker Önal, Firdevs Yöreoğlu ve Mademoiselle De Courton (Deniz) karakterleri de dâhil olur.

AŞK-I MEMNU NEREDE ÇEKİLDİ? Aşk-ı Memnu dizisi, İstanbul’da geçen bir konuya sahipti ve burada çekildi. Herkesin bildiği Ziyagil ailesinin evi, Koç ailesinin Sarıyer’deki üç katlı ve on odalı yalısıydı. Dizi için kiralan yalı, her bölümde görüldü. Senaryo gereği olayların çoğunun gerçekleştiği bu yalının arka bölümünde bir sera da mevcut. Ayrıca Adnan Bey’in atölye amacıyla kullandığı oda ve yalıya ait koru da dizide görünenler arasında. Dizide çalışanların kaldığı alt kat da en sık rastlanan alanların başında yer almakta.

Ziyagil yalısının yanı sıra Arsen Hanım olarak geçen karakterin çiftliği olarak kullanılan ev ise Çatalca’da yer alır. Ayrıca Yöreoğlu ailesinin ikamet ettiği ve Ziyagil evliliği ile daha sonraları görülmeyen, dizinin ilk bölümlerindeki yalı ise Büyükdere Piyasa Caddesi üzerinde bulunur. Beylül ve Bihter karakterlerinin birlikte kaldığı sahneler için ise Beykoz Riva’da bulunan tarihi taş ev öne çıkıyor. Bu ev, 1855 yılında İngilizler tarafından kayıkhane işlevi görmüşken, günümüzde otel olarak kullanılıyor.