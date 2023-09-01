'Aşk Mevsimi'nin çekimleri tamamlandı Çekimleri İstanbul ve Bozcaada'da gerçekleştirilen 'Aşk Mevsimi'nin seti sona erdi. Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığını film, yıllara yayılan bir aşk hikâyesini anlatacak

Yapımını Sugarworkz’ün yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı ‘Aşk Mevsimi’ filminin çekimleri tamamlandı. 9 Şubat 2024’te vizyona girecek ‘Aşk Mevsimi’, yıllara yayılan bir aşk hikâyesini anlatacak.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığını filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

Çekimleri Bozcaada’da tamamlanan ‘Aşk Mevsimi’ filmi ekibi ada halkının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bozcaada’da gönülleri fetheden ekip çekimler esnasında birbirinden keyifli ve samimi anlar yaşadı. ‘Aşk Mevsimi’ 9 Şubat 2024’te sinemalarda seyirci karşısına çıkacak.