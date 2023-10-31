'Aşk Mevsimi'nin tanıtım filmi yayınlandı

Yapımını Sugarworkz’ün yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı ‘Aşk Mevsimi’nin ilk tanıtım filmi yayınlandı. 9 Şubat 2024’te vizyondaki yerini alacak ‘Aşk Mevsimi’ yıllara yayılan bir aşk hikâyesini sıcacık bir atmosfer eşliğinde anlatmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığını filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

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'Şirin' ile 'Ali Yaman’ın Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan aşk hikâyesi izleyicilere hem romantik hem de çarpıcı dakikalar yaşatacak.