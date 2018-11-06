Aşk ve Mavi dizisi 77. yeni bölümü ile Cuma akşamı ATV ekranlarına gelecek. Düğün gecesi Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar. İşte, Aşk ve Mavi 77. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

AŞK ve MAVİ 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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AŞK ve MAVİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaman’ın öfkesi...

Yıllar sonra ortaya çıkan Yaman, konakta bütün dengeleri alt üst eder. Fazıl, oğlunu kabul etse de Yaman, Fazıl'a öfke doludur. Yıllardır biriktirdiği öfkesi Fazıl'a yakınlaşmasını, onu babası olarak görmesini engellemektedir. Sadi'yi etkisiz hale getirip depoya saklayan Elmas, adamı yerinde bulamaz. Bir süre sonra Sadi'nin hastanede olduğunu öğrenir. Adam komadadır. Elmas, bildiklerini anlatmasın diye adamın başında nöbet tutar. Sadi ölür ancak sakladığı sır başka bir yerdedir ve ortaya çıkması an meselesidir.

Aşk ve Mavi dizisi 77. yeni bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarına gelecek.

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