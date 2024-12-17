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        Haberler Gündem Güncel 'Asker eğlencesi' diye yolu kapatmıştı; yakalandı | Son dakika haberleri

        'Asker eğlencesi' diye yolu kapatmıştı; yakalandı

        Pendik'te asker eğlencesinde yolu kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 01:03 Güncelleme: 17.12.2024 - 01:10
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        'Asker eğlencesi' diye yolu kapatmıştı; yakalandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada "asker eğlencesi yapan bir grup yolu kesmiş" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre; incelemede, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanıp yolu trafiğe kapattığı tespit edilen sürücü U.K. yakalandı.

        PARA CEZASI UYGULANDI

        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun, "trafik düzeni ile alakalı hususlara uymamak", "trafiği güçlendirecek şekilde hareketlerde bulunmak" ve "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

        Emniyete götürülen sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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