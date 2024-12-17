'Asker eğlencesi' diye yolu kapatmıştı; yakalandı
Pendik'te asker eğlencesinde yolu kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada "asker eğlencesi yapan bir grup yolu kesmiş" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
AA'nın haberine göre; incelemede, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanıp yolu trafiğe kapattığı tespit edilen sürücü U.K. yakalandı.
PARA CEZASI UYGULANDI
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun, "trafik düzeni ile alakalı hususlara uymamak", "trafiği güçlendirecek şekilde hareketlerde bulunmak" ve "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.
Emniyete götürülen sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.