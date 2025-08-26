Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Asker eğlencesinde tabancayla havaya ateş açtılar; o anlar kamerada - Güncel haberler

        Asker eğlencesinde tabancayla havaya ateş açtılar

        Bursa'nın Kestel ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde, gençlerin tabancayla havaya ateş açtığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 16:18 Güncelleme: 26.08.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asker eğlencesinde havaya ateş açtılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Babasultan Mahallesi’nde asker eğlencesi düzenlendi.

        Vatani görevini yapmaya gidecek olan kişi ile arkadaşları bir yandan çiftetelli oynarken, diğer yandan da ellerindeki tabancalarla art arda havaya ateş açtı.

        O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura yeni zam teklifi
        Memura yeni zam teklifi
        ABD vize ücretine büyük zam
        ABD vize ücretine büyük zam
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"