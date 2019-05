TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinin 41. maddesine göre, yoklama kaçakları ve bakayalar kamu veya özel sektörde işe alınamayacaklar. Bunları kamu veya özel sektörde işe alanlar hakkında askerlik şubelerince suç duyurusunda bulunulacak.

Erteleme süreleri dolduğu halde öğrenimini tamamlamayanların okullardaki kayıtları, askerlik hizmetini yerine getirene kadar dondurulacak. Bu süre içinde okula kayıt parası veya harç ödenmeyecek.

Yoklama kaçakları ve bakayalar, kaçak kaldıkları her gün için 10 lira para cezasına çarptırılacak. Kendiliğinden askere gidenlere günlük 5 lira ceza uygulanacak.

Bugüne kadar alınmış askerlik erteleme kararları, erteleme şartları kaybedilmediği sürece devam edecek. Yeni kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı veya bakaya olanlardan isteyenler, bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik kurasına katılabilecek. Kurada seçilemeyenler yeniden bedelli askerlik başvurusunda bulunamayacak.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlikten yararlanamayacak.

Askerlik süresi erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Dört yıllık üniversite mezunları yedek subay, iki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar yedek astsubay olarak görev yapabilecek. Erbaş ve erler, altı aylık sürenin sonunda isterlerse askerliğe devam ederek altı ay daha askerlik yapacaklar.

31 BİN 343 TL’LİK BEDEL HER YIL ARTACAK

Bedelli askerlik yapanlardan 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda para alınacak. 2019 yılı için 31 bin 343 liraya karşılık gelen bu tutar, her yıl memur maaşlarına endeksli olarak artacak.

Yurt dışındaki gurbetçiler dövizle askerlik yapabilecek. Ödenecek döviz tutarı, bedelli askerlikteki katsayıya göre, her yılın ilk iş günündeki döviz kuru üzerinden hesaplanacak.

Buna göre, yasa yürürlüğe girdiğinde 2019 yılı için ödenmesi gereken dövizli askerlik tutarı 5 bin 133 euro veya 5 bin 878 dolar olacak.

ASKERLİK ERTELEME SÜRELERİ

Lise ve denge okullarda öğrenim görenler 22 yaşını, fakülte ve yüksek okullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla askerliklerini mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar erteletebilecekler.

MUHTAÇ ASKER AİLESİNE YARDIM

Bedelli askerlik yapanlar hariç olmak üzere, silah altındaki muhtaç asker ailelerine aylık net asgari ücret tutarının yarısından az olmamak üzere 6 ay süreyle yardım yapılacak. 2019 yılı için bu tutar 914.5 liradan az olamayacak.

ASKERLİK BORÇLANMASI BEDELİNİ BAKANLIK ÖDEYECEK

Altı aylık sürenin sonunda kendi isteğiyle askerliğe devam etmek isteyen er ve erbaşlar, ikinci altı aylık dönem için askerlik borçlanması yapabilecek. Bu kişilerin askerlik borçlanması primleri Milli Savunma Bakanlığı’nca ödenecek.

ASKERDE ÖLENLERİN EŞ VE ÇOCUKLARINA 52 BİN TL TAZMİNAT

Er ve erbaşlar ile yedek subay ve yedek astsubay okulunda öğrenci iken hayatını kaybedenler için herhangi bir aylık bağlanamaması durumunda, ölenlerin dul ve yetimlerine 52 bin 240 lira; sakatlananlara ise sakatlık derecelerine göre 31 bin lira ile 52 bin lira arasında değişen tutarlarda tazminat ödenecek. Ölenlerin eş ve çocuğu yoksa tazminat ödenmeyecek. Tedavisi devam eden er ve erbaşlara, görevdeki uzman çavuşun maaşının; yedek subaylara ise görevdeki yedek subay maaşının üçte ikisi oranında ödeme yapılacak.

ÇAVUŞA 2 BİN 285, ERLERE 2 BİN 24 TL MAAŞ

Er ve erbaşlara, altı aylık normal askerlik döneminde şu an olduğu gibi sadece harçlık ödenecek. Aylık harçlık tutarı erlere 119, onbaşılara 136, çavuşlara 153 lira olacak. Altı aylık süreyi tamamladıktan sonra askerliğe devam etmek isteyenlere ise maaş ödenecek. Maaş tutarı erlerde 2 bin 24 TL, onbaşılarda 2 bin 155 TL, çavuşlarda 2 bin 285 TL olacak. Askerliğe devam edip Kıbrıs’ta görevli olanlara da aynı maaşlar ödenecek.

YEDEK ASTSUBAYLARA YIPRANMA

Yedek astsubaylar, yedek subaylarda olduğu gibi, astsubay okulundan sonra fiilen görev yaptıkları dönemde fiili hizmet süresi zammından yararlanacaklar. Kıtada on ay görev yapan yedek astsubay, sosyal güvenlik açısından 12.5 ay çalışmış kabul edilecek.

ÖĞRETMENLER BİR AY EĞİTİM SONRASI MESLEĞE DEVAM

Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Milli Savunma Bakanlığının uygun görmesi halinde, yedek subay olarak silah altına alınan ve fiilen öğretmenlik yapanlar, bir aylık temel eğitimin ardından bakanlığın görevlendireceği yerde öğretmenliğe devam edebilecek.

Öğretmenlere bu dönemde asteğmen aylığı ve diğer hakları ödenecek.

POLİSLERİN ASKERLİĞİ

Emniyet hizmetleri sınıfında on yıl hizmet süresini tamamlayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. On yıllık süre, eğitimin tamamlanarak fiilen göreve başlanılan tarihte başlayacak. On yıllık süreyi tamamlamadan mesleği bırakanlar, askerlik yapacak.

TABİPLER NASIL ASKERLİK YAPACAK?

Sağlık Bakanlığı ile her celp döneminde tespit edilen miktarda tabip, yedek subay olarak silah altına alınacak. Bir aylık eğitimin ardından Sağlık Bakanlığı emrinde görev yaparak, 12 aylık yedek subaylık sürelerini tamamlayacaklar.