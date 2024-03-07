Asker sözleri: askere gidenler ve asker yolu bekleyenler için en iyi ve en duygusal sözler Askerlik, birçok kişi için hem gurur verici hem de duygusal bir süreçtir. Hem askere gidenlerin hem de onların yolu bekleyen sevdiklerinin duygusal bir zamanıdır. Bu süreçte söylenen duygusal asker sözleri, ayrılığın ve bekleyişin yükünü hafifletir ve duygusal bir bağ oluşturur. İşte, en güzel asker sözleri...

Habertürk Giriş: 07.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:35 facebook

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