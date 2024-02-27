Askerleri taşıyan araç devrildi: 1 asker yaralı
Ankara'da askerlerin taşındığı servis aracı, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada bir asker yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, askerlerin taşındığı servis aracının devrildiği kazada 1 asker yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Saraycık rampası mevkisinde meydana geldi.
Ege Ordu Komutanlığı'na bağlı servis aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: DHA
ARAÇTA 14 ASKER BULUNUYORDU
14 askerin bulunduğu araçta yaralanan 1 asker, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tek taraflı kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.