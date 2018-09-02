Askerlik borçlanması
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Askerlik borçlanması nasıl hesaplanır?

Askerlik vazifesini yapan ve askerlikte geçirmiş oldukları belli bir sürenin ya da tamamının çalıştıkları işleri ile ilgili sigortalı geçirmiş oldukların günlere sayılması için yapılan askerlik borçlanması hesaplaması nasıl yapılır? Gerekli tüm detaylar yazımızda...

02.09.2018 - 22:53 | Güncelleme:

Erkek sigortalılara kanunlar kapsamında sunulmuş ve oldukça da önemli bir hak olan askerlik borçlanması, ilk sigorta girişi askerlikten önce olan kişilerin erken emekliliğinde etkisi söz konusu olmaktır. Peki, askerlik borçlanması nasıl hesaplanır? Hepsi ve daha fazlasını yazımızda kolaylıkla bulabilirsiniz...

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Muvazzaf askerlik dışında geçen ve SGK primi ödenmeyen süreler için emeklilikte geçerli olmak üzere yükümlü tarafından yapılan sigorta primi ödemesidir.

 

Vatandaşların er ya da erbaş olarak silah altında bulunmaları ile Yedek Subay Okulu’nda geçirmiş oldukları sürelerin borçlandırılması yasal mevzuatlar nezdinde mümkündür. Askerlik borçlanması hesaplama işlemlerinden yararlanabilmek için askerlik vazifesinin yerine getirilmesi gerekiyor. Askerlik vazifesini yerine getirmeyen hiç kimse askerlik borçlanmasından yararlanamamaktadır. Vatandaşların askerlik borçlanması en fazla askerlikte geçirdikleri süre kadar olabilmekte.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?

Vatandaşların askerlik vazifesinde geçirmiş oldukları sürelerin bir kısmı ya da tamamı için sigortalıların veya bağlı oldukları hak sahiplerinin mevcut primlerine esas olacak şekilde günlük kazançlarının üst ve alt sınırları arasında olacak şekilde, kendileri tarafından belirlenen günlük kazançlarının % 32’si üzerinden hesaplama işlemleri yapılıyor. Askerlik borçlanması hesaplaması vatandaşların talep ettikleri an itibari ile geçerli olan prim esaslarına göre düzenlenerek kazançlarının alt ve üst sınırları baz olarak hesaplanıyor. Bu hesaplama işlemi vatandaşların bizzat Sosyal Sigortalar Kurumu’na başvuru yapmaları ile başlıyor. Askerlik borçlanması hesaplaması görevli memurlar tarafından en kısa süre içerisinde hesaplanarak talep sahibine bilgi veriliyor. Yapılan hesaplama aynı zamanda dijital ortama da aktarılıyor.

Borçlanma Hesaplama Formülü

Askerlik borçlanması 2018 yılı için günlük en düşük 21,64 TL, en yüksek 162,32 TL şeklindedir. Bu kapsamda 18 ay en uzun vadeden askerlik borçlanması olan bir kişi en düşük 11.685,60 TL ödemek zorundadır. Askerlik borçlanması yapacak olanların borçları, beyanda bulundukları prime esas yani günlük kazancın %32’si üzerinden hesaplanmaktadır. 2018 askerli borçlanması oranlarını detaylı olarak incelersek;

01.01.2018-31.12.2018 için askerlik borçlanması en az 17,568 en çok 114,92 TL’ dir.

2018 bir günlük borçlanma miktarı: 2018 asgari ücret x %32 formülü ile

2018 yılında bir günlük en düşük borçlanma miktarı: 67,65 x %32 = 21,65 TL'dir.

2018 YILI EN DÜŞÜK BORÇLANMA TUTARLARI

1 günlük borçlanma 21,65 TL
30 Gün (1 Aylık Borçlanma) 649,44 TL
180 Gün (6 Aylık Borçlanma) 3.896,64 TL
360 Gün (1 Senelik Borçlanma) 7.794,00 TL
450 Gün (15 Aylık Borçlanma) 9.741,60 TL
540 Gün (18 Aylık Borçlanma) 11.691,00 TL
600 Gün (20 Aylık Borçlanma) 12.990,00 TL

2018 YILI EN YÜKSEK BORÇLANMA TUTARLARI

1 günlük borçlanma 162,36 TL
30 Gün (1 Aylık Borçlanma) 4.870,80 TL
180 Gün (6 Aylık Borçlanma) 29.224,80 TL
360 Gün (1 Yıllık Borçlanma) 58.449,60 TL
540 Gün (18 Aylık Borçlanma) 87.674,40 TL

Vatandaşların askerlik borçlanması işlemi için gerekli başvuruları yapması durumunda kendileri için belirlenen günlere karşılık gelen tutarları kendilerine tebliğ edilen tarih itibari ile 1 ay içerisinde ödemeleri gerekiyor. Eğer ki vatandaşlar bu tutarları bir ay içerisinde ödemezler ise aynı işlemler için yeniden başvuru yapmaları gerekiyor. Prim ödenmeyen günler borçlanma kapsamında değerlendirilmiyor.

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