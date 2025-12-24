Habertürk
        Askerlik ve doğum borçlanma tutarı belli oldu! 2026 Askeri ücrete göre doğum ve askerlik borçlanması ne kadar oldu?

        Askerlik ve doğum borçlanma tutarı belli oldu! 2026 Askeri ücrete göre doğum ve askerlik borçlanması ne kadar oldu?

        Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı açıklandıktan sonra askerlik ve doğum borçlanması tutarı gündeme geldi. Emeklilik hakkı kazanmak ve prim gün sayısını doldurmak isteyen vatandaşlar, askerlik ve doğum borçlanması için 2026 Ocak zammı sonrası oluşan yeni tabloyu merak ediyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, doğum borçlanması maliyeti sadece asgari ücret oranında artacak. İşte, konuya ilişkin detaylar

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 10:07 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:10
        1

        Askerlik ve doğum borçlanmasının ne kadar olduğu, 2026 Ocak ayı asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Emeklilik prim gün sayısını doldurmak için askerlik ve doğum borçlanması yapacak olan vatandaşlar, 2026 yılına ait güncel borçlanma ücretlerini merak ediyor. Peki, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?

        2

        ASKERLİK BORÇLANMASI MALİYETİ YÜZDE 79 ARTACAK

        Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

        Askerlik ve doğum borçlanma primleri, vatandaşın kendi belirlediği prime esas kazancın yüzde 32’si oranında ödenmekte iken, gelecek yıldan itibaren doğum borçlanması dışındaki hizmet borçlanmalarında bu oran yüzde 45’e çıkacak.

        Mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma için en düşük prim tutarı 277,39 TL iken gelecek yıl 495,45 TL olacak. Böylece 18 aylık askerlik borçlanması için ödenecek prim tutarı 149.791 TL’den 267.543 TL’ye çıkacak. Askerlik borçlanma maliyeti 2025 yılına göre yüzde 79 oranında artacak.

        3

        DOĞUM BORÇLANMASI MALİYETİ ASGARİ ÜCRET ORANINDA ARTACAK

        Doğum borçlanması maliyeti sadece asgari ücret oranında artacak. Bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 199.720 TL’den 253.670 TL’ye çıkacak. Borçlanma maliyeti 53.950 TL artacak.

        4

        Yeni yılda askerlik veya doğum borçlanması yapmayı planlayanlar, 31 Aralık 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya sosyal güvenlik müdürlüklerinden borçlanma başvurusu yaptıkları takdirde maliyet artışından etkilenmeyip 2025 yılındaki koşullarla borçlanma yapabilecekler.

