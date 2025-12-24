Askerlik ve doğum borçlanma tutarı belli oldu! 2026 Askeri ücrete göre doğum ve askerlik borçlanması ne kadar oldu?

Askerlik ve doğum borçlanmasının ne kadar olduğu, 2026 Ocak ayı asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. Emeklilik prim gün sayısını doldurmak için askerlik ve doğum borçlanması yapacak olan vatandaşlar, 2026 yılına ait güncel borçlanma ücretlerini merak ediyor. Peki, askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?