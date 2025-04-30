Son dakika haberine göre, askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı 2025 celp ve sevk tarihlerini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Takvimde belirtildiği gibi 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri 30 Nisan'da e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Bu gelişme sonrası vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce asker adayı seçim ve sınıflandırma sonuçları için sorgulama işlemlerine başladı. Peki, askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MSB ile e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.