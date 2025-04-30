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        Askerlik yerleri açıklandı! 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı

        Son dakika haberi: Askerlik yerleri açıklandı! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ilan edildi. Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 28 Şubat 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini tamamlayan adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek. İşte, 2025 Mayıs celbi Askerlik yerleri sorgulama ekranı e-Devlet...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 10:14 Güncelleme: 01.05.2025 - 07:28
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        Son dakika haberine göre, askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı 2025 celp ve sevk tarihlerini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Takvimde belirtildiği gibi 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri 30 Nisan'da e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Bu gelişme sonrası vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce asker adayı seçim ve sınıflandırma sonuçları için sorgulama işlemlerine başladı. Peki, askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MSB ile e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.

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        ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika duyurusu ile 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı.

        Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Mayıs, Haziran ve Temmuz dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

        Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz." denildi.

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        Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

        Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

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        MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, celp bilgilerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. e-Devlet şifresi olmayan adaylar, kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesinden şifre temin edebilirler.

        Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra "Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" veya "Sınıflandırma Sonuçları" hizmetlerinden biri üzerinden askerlik yerlerine ulaşabilecek.

        ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025 MAYIS ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

        Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 8 Mayıs 2025

        Er (2’nci Grup) 12 Haziran 2025

        Er (3’üncü Grup) 10 Temmuz 2025

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        SEVK BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

        Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

        Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.

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        Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecek.

        Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

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