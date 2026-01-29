Askerlik yerleri açıklandı! MSB ile 2026 Şubat celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı
Şubat 2026 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin heyecanla beklediği askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvim doğrultusunda seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 30 Kasım 2025 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapan adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilecek. Yükümlüler sevk belgesini e-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecek. İşte, 2026 Şubat celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı...
Şubat, Mart, Nisan dönemlerinde silahaltına alınacak yükümlüler, askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 2026 Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı. Yedek subay, yedek astsubay adayları ile erlerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Peki, askerlik yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MSB ile e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı ve sevk tarihleri hakkında detaylar.
2026 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu.
Şubat, Mart ve Nisan 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından sorgulanabilecek.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.
Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.
2026 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, celp bilgilerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. e-Devlet şifresi olmayan adaylar, kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesinden şifre temin edebilirler.
Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra "Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" veya "Sınıflandırma Sonuçları" hizmetlerinden biri üzerinden askerlik yerlerine ulaşabilecek.
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde:
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 05 Şubat 2026
Er (2’nci Grup): 05 Mart 2026
Er (3’üncü Grup): 02 Nisan 2026
ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN, NEREDEN ALINIR?
Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecek. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.
Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecek.
Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebilecek.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.