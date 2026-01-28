Askerlik yerleri belli oldu mu? 2026 Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı'nın 2026 celp ve sevk takvimini yayınlamasının ardından gözler sınıflandırma sonuçlarına döndü. Yedek subay, astsubay ve er adaylarının sevk tarihleri belli oldu. Peki, 2026 Şubat askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sınıflandırma sonuçları hangi gün belli olacak?
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 celp ve sevk takvimini yayınladı. Takvim doğrultusunda yedek subay, astbsubay ve er adaylarının sevk tarihleri belli oldu. Asker adayları askerlik sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinde öğrenebilecek. Bu kapsamda “2026 Şubat askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, askerlik yerleri belli oldu mu?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
2026 ŞUBAT ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2026 celp ve sevk takvimini yayınlandı.
Takvim kapsamında 2026 Şubat askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak Perşembe günü açıklanacak.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 2026 SEVK TAKVİMİ
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Askerlik yerlerini öğrenmek isteyen adaylar e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ya da MSB mobil uygulaması üzerinden erişebilecek.
SEVK BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Asker adayları, sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecekler.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.