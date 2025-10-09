Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım 2025 askerlik sınıflandırma sonuçları tarihi

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB 2025 Kasım askerlik yerlerini 27 Ekim günü https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-askerligim adresi üzerinden ilan edecek.

Silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları (1. grup) 6 Kasım'da,

grup erler 4 Aralık'ta

grup erler ise 8 Oak 2026'da sevk edilecek.

Askerlik görevini yerine getireceklere adresleri ve birlikleri arası mesafe dikkate alınarak yol ve iaşe ödeniyor. Ödemeler PTT kartı ile tahsil edilecek.

Sevk belgeleri, yükümlünün sevk tarihinden 10 gün önce e-devlet'ten yayımlanacak.