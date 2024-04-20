Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Askerlik yerleri/celp yerleri sorgulama

MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından yapılan duyuruda mayıs ayı askerlik sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs günü e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.