Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Askerlik yerleri/celp yerleri sorgulama
Askerlik vazifesini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar askerlik yerleri sorgulaması yapıyor. MSB tarafından yapılan duyuruda mayıs ayı askerlik sınıflandırma sonuçları açıklanma tarihi için Mayıs ayı işaret edildi. Peki Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Askerlik yerleri/celp yerleri sorgulama
Milli Savunma Bakanlığı, Mayıs ayı askerlik sevk yerleri takvimini duyurdu. Yapılan açıklama, "Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB ile Mayıs celp dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte MSB ile 2024 Mayıs celp dönemi tarihleri...
MAYIS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB tarafından yapılan duyuruda mayıs ayı askerlik sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs günü e-Devlet üzerinden duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 16 Mayıs 2024
Er (2’nci Grup) - 27 Haziran 2024
Er (3’üncü Grup) - 25 Temmuz 2024