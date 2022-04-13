Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde Mayıs 2022 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu yayımlandı, askerlik sevk ve celp tarihleri belli oldu. Mayıs ayında silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili detaylar belli oldu. İşte MSB tarafından açıklanan seçim ve sınıflandırma sonuç tarihi ve sevk tarihleri