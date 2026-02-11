Ankara barajlarının güncel verileri Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşıldı. Yağışların hakim olduğu başkentte, içme suyu kaynakları barajların aktif doluluk oranı artmaya devam ediyor. Ankara’ya su sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli barajlarındaki son durum ASKİ'nin web sitesinden yayınlandı. Bu kapsamda “11 Şubat 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde...