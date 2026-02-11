Canlı
        Haberler Bilgi Gündem ASKİ 11 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: Ankara barajlarında güncel su seviyesi yüzde kaç? Ankara barajı güncel verileri

        11 Şubat Ankara baraj doluluk oranı: ASKİ verileri ile Ankara barajlarındaki su seviyesi yüzde kaç oldu?

        Ankara'da etkili olan yağışlarla birlikte barajlardaki son durum araştırılıyor. Başkentte Şubat ayı boyunca yağışlı hava hakim olurken, şehrin su kaynakları olan barajlar dolmaya devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) barajların güncel verilerini her gün paylaşıyor. Peki, 11 Şubat 2026 Çarşamba Ankara barajlarında güncel su seviyesi yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 11.02.2026 - 09:42 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:42
        Ankara barajlarının güncel verileri Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşıldı. Yağışların hakim olduğu başkentte, içme suyu kaynakları barajların aktif doluluk oranı artmaya devam ediyor. Ankara’ya su sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli barajlarındaki son durum ASKİ'nin web sitesinden yayınlandı. Bu kapsamda “11 Şubat 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde...

        ASKİ 11 ŞUBAT 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 11 Şubat 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 18,76 seviyesinde yer aldı. Aktif doluluk oranı ise yüzde 9,30 olarak kaydedildi.

        11 ŞUBAT ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: yüzde 24,40

        Çamlıdere Barajı: yüzde 17,84

        Çubuk 2 Barajı: yüzde 18,18

        Eğrekkaya Barajı: yüzde 30,86

        Kargalı Barajı: yüzde 16,42

        Kavşakkaya Barajı: yüzde 15,06

        Kesikköprü Barajı: yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: yüzde 17,90

        Peçenek Barajı: yüzde 18,84

        Türkşerefli Barajı: yüzde 5,92

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
