ASKİ 6 Mart baraj doluluk oranı belli oldu! Ankara barajlarında son durum
Ankaralılar, başkentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranlarını yakından takip ediyor. Ocak ayından bu yana etkili olan yağmur ve kar yağışları sayesinde barajlardaki su seviyelerinde artış yaşandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan verilerle güncel su seviyesi belli oldu. Peki, 6 Mart 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar…
Ankara barajlarındaki son durum hakkında araştırmalar hız kazandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), her gün güncel verilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. ASKİ verilerine göre Kargalı ve Kesikköprü Barajı’nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması dikkat çekerken, diğer barajlarda ise farklı seviyelerde doluluk oranları görülüyor. Bu kapsamda "Ankara'ya su sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte 6 Mart 2026 Ankara barajlarının güncel verileri...
ASKİ 6 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 6 Mart 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 27,35 olarak ölçüldü. Aktif doluluk oranı ise yüzde 18,90 seviyesinde yer aldı.
ANKARA BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Akyar Barajı: yüzde 47,56
Çamlıdere Barajı: yüzde 23,23
Çubuk 2 Barajı: yüzde 42,12
Eğrekkaya Barajı: yüzde 48,05
Kargalı Barajı: yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: yüzde 35,09
Kesikköprü Barajı: yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: yüzde
Peçenek Barajı: yüzde 21,74
Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20
Uldere Barajı: yüzde 36,445