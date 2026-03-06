Ankara barajlarındaki son durum hakkında araştırmalar hız kazandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), her gün güncel verilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. ASKİ verilerine göre Kargalı ve Kesikköprü Barajı’nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması dikkat çekerken, diğer barajlarda ise farklı seviyelerde doluluk oranları görülüyor. Bu kapsamda "Ankara'ya su sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte 6 Mart 2026 Ankara barajlarının güncel verileri...