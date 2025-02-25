Aşkın Nur Yengi: Ben bu işin sahici ve sade tarafında kaldım

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Aşkın Nur Yengi, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Soğuk havadan korunmak için montuna sarılan Yengi, muhabirlerin kendisini tanımasıyla şaşkınlık yaşadı.

"ŞARKILARIM GÜZEL OLSUN İSTİYORUM"

Tartışma yaratan Lvbel C5’in 'Hav Hav Hav' şarkısı hakkında ne düşündüğü şeklinde sorulan soruya Aşkın Nur Yengi, şu yanıtı verdi; "Instagram'da görüyorum ama açıp bakmıyorum. Bunlar tamamen birbirine sataşmak için yapılan şeyler gibi geliyor. Ben hep müziğin sahici ve sade tarafında kaldım. Şarkılarımın güzel olmasını, kalplere dokunmasını istedim ve yıllarca en iyi şarkıları seçmeye çalıştım. Sezen Aksu’nun kaleminden zaten hep iyi şarkılar çıkar. O yüzden bu konuda çok şanslıyım."

REKLAM

Sezen Aksu’nun albüm hazırlığında olduğunu belirten Aşkın Nur Yengi, sürecin titizlikle yönetildiğini vurguladı; "Bu meslek 'haydi çıkayım da şarkı söyleyeyim' diyerek yapılacak bir iş değil. Sezen abla çok önemli bir yorumcu. Kendini ne zaman iyi hissederse, o zaman şarkısını çıkarır. Şarkıların çoğu hazır ama stüdyo süreci sancılıdır. Enstrüman değişir, aranjman değişir Gece yatarsın, sabah kalkarsın başka bir fikir gelir... En iyisini sunmak için büyük bir özen gösteriyor."

Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun albümünde Ferdi Tayfur'a ait bir şarkıya da yer verdiğini söyleyerek merhum sanatçıyı andı; "Öncelikle Ferdi Baba'ya Allah, rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de sahnede onu anmak için zaman zaman şarkılarından küçük bölümler söylüyorum. Değerli sanatçılarımızın kıymeti, ne yazık ki hayatlarını kaybettikten sonra daha çok anlaşılıyor. Sezen abla da bu değerleri hatırlatmak için albümüne 'Bana Sor' şarkısını ekledi. Gerçekten çok güzel bir dokunuş oldu"

"BAZEN ÇEÇEN AKÇU DİYORUM"

Sanatçının, Sezen Aksu'ya hitap şekli de dikkat çekti. Muhabirlerin; "Her zaman 'Sezen abla' mı dersiniz?" sorusuna Yengi, şu yanıtı verdi, "Evet, Sezen abla diyorum. Bazen de Çeçen Akçu derim. Sezen demeye, ağzım alışık değil. Onun yanında büyüdüğüm için ve ona duyduğum saygıdan dolayı hep ‘abla’ diye hitap ederim. Bazı arkadaşlarım Sezen diye sesleniyor ama ben farklıyım sanırım. Aramızda anne - evlat gibi bir ilişki var"