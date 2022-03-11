Aşkın Nur Yengi'nin acı günü

Üzücü haberi menajeri Haluk Şentürk sosyal medya hesabından duyurdu. Haluk Şentürk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, "Sevgili Aşkın Nur Yengi'nin kıymetli annesi Samime Yengi, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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