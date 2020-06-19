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Bu heyecan verici Aşkın Nur Yengi & Sezen Aksu işbirliği Babalar Günü'nde hem anne hem baba olmuş babalara bir dolu teşekkürü barındırıyor. Bugüne kadar hep anneler için şarkılar yazılırken, özellikle kızlarının her zaman arkasında duran, 'her şeyi halleden' babalara, kızlarından Sezen Aksu'nun kaleminden, Aşkın Nur Yengi'nin yorumu ile duygusal bir şarkı; 'Baba.'

Aşkın Nur Yengi babası Bahaettin Yengi'ye, Sezen Aksu babası Sami Yıldırım'a ve Ayda Tunç ise babası Onno Tunç'a olan özlemini, kahraman babalarını ve baba-kız aşklarını da bu işbirliğinde müzik ile dile getirdi.