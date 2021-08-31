Aşkın Tarifi 30 Ağustos Pazartesi yayınlanan 12. Bölümde Fırat ve Naz'ın ortağı kim olacak? İşte Aşkın Tarifi 13. bölüm fragmanı

AŞKIN TARİFİ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— Kanal D (@KanalD) August 30, 2021

AŞKIN TARİFİ 12. SON BÖLÜMÜ



Fırat’ın sağlığıyla ilgili sakladığı sır ortaya çıkınca ortalık iyice karışıyor, yine de Fırat bu durumu kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapıyor.

Taylan, Fırat’ın bu zaafını fırsat bilecek ve ona zarar verebilmek için haince bir plan hazırlar. Taylan’ın yeni planından bihaber olan Naz, Fırat’ı korumak için kendince bir yönteme başvurur. Taylan’ın hamlesi Naz ile Fırat ilişkisindeki dengeleri nasıl etkileyecek?