Aşklarını ilan ettiler: Hugh Jackman ile Sutton Foster ilk kez el ele
Deborra-Lee Furness ile 27 yıllık evliliğini bitiren Hugh Jackman, bir yıldan uzun bir süredir ortaya atılan aşk dedikodularından, hatta evliliğininin bitişinden sorumlu tutulan yasak aşk iddialarından sonra Sutton Foster ile aşkını ilan etti. 10 yıllık eşinden ekim ayında boşanan Foster ile Jackman, ilk kez el ele poz verdi
Hugh Jackman ile Sutton Foster, bir yıldan uzun bir süredir haklarında ortaya atılan birliktelik iddialarından sonra nihayet ilişkilerini doğruladı.
56 yaşındaki 'Deadpool & Wolverine' filmi yıldızı Hugh Jackman ile 49 yaşındaki Broadway oyuncusu Sutton Foster, ilk kez el ele görüntülendi.
Çift, Santa Monica'da akşam yemeği sonrası fotoğraflandıklarında el ele yürüyordu.
Fotoğraflarının çekildiğini fark eden ikilinin neşeli ve mutlu halleri objektiflere yansıdı.
İki gün önce Hugh Jackman ile Sutton Foster, 'The Music Man' adlı Broadway müzikalinde birlikte çalışmıştı. 2020'de sahneye hazırlanan oyun, pandemi nedeniyle ertelenmişti. Dolayısıyla Jackman ile Foster, Aralık 2021 ila Ocak 2023 arasında müzikali sahnelemişti.
Hugh Jackman, Eylül 2023'te, 27 yıllık eşi Deborra-Lee Furness ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Birkaç ay sonra da Sutton Foster ile ilişkisi olduğu dedikoduları çıkmıştı. Foster, aile fotoğrafını paylaşarak dedikodulara son vermişti.
Ancak Sutton Foster da 10 yıllık eşi Ted Griffin'den Ekim 2024'te boşanmıştı.
Boşanma haberinden haftalar sonra arkadaşlarından biri, Deborra-Lee'nin Hugh Jackman'ın boşanmasında, ünlü oyuncunun Sutton Foster ile yaşadığı iddia edilen yasak aşkın etkisinin olduğunu ileri sürmüştü.