Asla dağılmıyor ve yağ çekmiyor: Dışı altın sarısı, içi yumuşacık! Evde yapabileceğiniz profesyonel falafel tarifi!
Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir sokak lezzeti olan bu enfes tabağı evde yapmak sanıldığından çok daha kolay. Hem son derece besleyici olan hem de damak çatlatan orijinal falafel tarifi ile mutfağınızda usta aşçılara taş çıkarabilirsiniz. Kusursuz bir deneyim için tüm detaylar haberimizin devamında...
Ev mutfaklarında da profesyonel restoranları aratmayacak sonuçlar elde etmek sanıldığı kadar zor değil. Kusursuz dokusu ve doyurucu yapısıyla sofralarınızın yıldızı olacak orijinal falafel tarifi, pratik hazırlanışıyla öne çıkıyor. Doğru teknikler uygulandığında dışı çıtır, içi yumuşacık kalan bu lezzet, özellikle bitkisel beslenmeyi tercih edenlerin ilk tercihi oluyor.
ASLA DAĞILMAYAN KUSURSUZ BİR DOKU İÇİN PÜF NOKTALARI
Evde yapılan denemelerde en sık karşılaşılan sorun köftelerin kızarırken parçalanmasıdır. Kusursuz bir doku elde etmenin ve iyi bir sonuç çıkarmanın altın kuralı, nohudu asla haşlamamak ve sadece 12 ile 18 saat aralığında soğuk suda bekletmektir. Haşlanmış nohut kullanmak, köftenin bağlayıcılığını yok ederek yağ içinde tamamen dağılmasına neden olur.
ORİJİNAL LEZZET İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Gerçek bir lezzet deneyimi için malzeme ölçülerine sadık kalmak büyük önem taşıyor. İşte hazırlık aşamasında elinizin altında bulunması gerekenler:
250 gram (yaklaşık 1,5 su bardağı) bir gece önceden ıslatılmış çiğ nohut
1 adet orta boy kuru soğan
3 diş sarımsak
Yarım demet taze maydanoz
Çeyrek demet taze kişniş
1 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kişniş tozu, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karbonat (şekil vermeden hemen önce eklenecek)
Kızartmak için sıvı yağ
MUTFAK ROBOTUNDA İLK BİRLEŞTİRME AŞAMASI
Islatılmış ve suyu tamamen süzülmüş nohutları, dörde bölünmüş soğan, sarımsak ve taze yeşilliklerle birlikte geniş hazneli bir mutfak robotuna alın. Tüm malzemelerin homojen bir şekilde dağılması için aralıklarla çalıştırarak karıştırma işlemine başlayın.
PÜRE OLMAMASINA KESİNLİKLE DİKKAT EDİN
Karışımı çok ezmeden, hafif pütürlü bir doku kalana kadar robottan çekmeniz hayati önem taşır. Harcın tamamen sıvı bir püre kıvamına gelmesi köftelerin şekil almasını engeller; bu yüzden taneli bir yapıda bırakmaya özen gösterin.
BAHARATLARIN DOKUNUŞU VE YOĞURMA SÜRECİ
Elde ettiğiniz yeşil harcı derin bir kaba aktarın. Üzerine gerekli baharatları ve toparlayıcı görevi görecek olan 1 yemek kaşığı unu ekleyerek elinizle 2-3 dakika boyunca nazikçe yoğurun.
BUZDOLABINDA DİNLENDİRME SÜRECİ ÇOK KRİTİK
Hazırladığınız harcın üzerini hava almayacak şekilde kapatarak buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Bu dinlenme süresi harcın kendini çekmesini, tatların birbirine geçmesini ve köftelerin çok daha kolay şekil almasını sağlar.
ŞEKİL VERME VE KARBONATIN EKLENMESİ
Dinlenen harcı dolaptan çıkardıktan sonra, puf puf kabarmasını sağlayacak olan karbonatı en son aşamada ekleyin ve hafifçe karıştırın. Ardından ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elinizle yuvarlak veya hafif yassı formlar verin.
TAVADA KIZARTMA VEYA FIRINLAMA SEÇENEKLERİ
Şekil verdiğiniz köfteleri derin ve iyice kızdırılmış sıvı yağda, dış yüzeyi altın sarısı kahverengi bir renk alana kadar 4-5 dakika kızartın. Daha hafif bir alternatif arayanlar fırınlama yöntemini seçebilir. Fırın tepsisine dizdiğiniz köftelerin üzerine fırçayla hafifçe yağ sürerek 200 derece fırında 20-25 dakika pişirmek mükemmel ve sağlıklı bir sonuç verecektir.
TAHİN SOS OLMADAN BU TABAK ASLA TAMAMLANMAZ
Çıtır çıtır köftelerin en yakın arkadaşı olan özel sos, lezzet profilini bambaşka bir boyuta taşır. 3 yemek kaşığı tahin, 1 limonun suyu, 1 diş ezilmiş sarımsak ve çeyrek çay bardağı ılık suyu krema kıvamına gelene kadar çırparak nefis bir eşlikçi yaratabilirsiniz. Doğru tekniklerle hazırlanan bu köfteler, efsanevi sosuyla buluştuğunda sofralarda unutulmaz bir gastronomi şöleni yaşatacaktır.