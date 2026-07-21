Asla dağılmıyor ve yağ çekmiyor: Dışı altın sarısı, içi yumuşacık! Evde yapabileceğiniz profesyonel falafel tarifi!

ASLA DAĞILMAYAN KUSURSUZ BİR DOKU İÇİN PÜF NOKTALARI

Evde yapılan denemelerde en sık karşılaşılan sorun köftelerin kızarırken parçalanmasıdır. Kusursuz bir doku elde etmenin ve iyi bir sonuç çıkarmanın altın kuralı, nohudu asla haşlamamak ve sadece 12 ile 18 saat aralığında soğuk suda bekletmektir. Haşlanmış nohut kullanmak, köftenin bağlayıcılığını yok ederek yağ içinde tamamen dağılmasına neden olur.