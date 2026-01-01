Habertürk
        Aslı Bekiroğlu, ameliyatta doktor hatası yaşadığını açıkladı - Magazin haberleri

        Aslı Bekiroğlu, ameliyatta doktor hatası yaşadığını açıkladı

        Aslı Bekiroğlu, katıldığı programda miyom ameliyatı sırasında yaşadığı ciddi komplikasyonları ilk kez anlattı; oyuncu, doktor hatası nedeniyle art arda ameliyatlar geçirdiğini söyledi

        Giriş: 01.01.2026 - 21:37 Güncelleme: 01.01.2026 - 21:37
        Ameliyatta doktor hatası yaşadı
        Oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı programda sağlık sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini belirten Bekiroğlu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını anlattı.

        Aslı Bekiroğlu yaşadıklarını şu sözlerle aktardı; "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan."

        İki tane daha ameliyat olacağını belirten oyuncu; "Sonra 6-7 ay falan bekledik; en son ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım; bir Ocak’ta, bir Mart-Nisan gibi inşallah."

        Programda kendisine yöneltilen, "Bu büyük bir doktor hatası değil mi?" sorusuna ise; "Tabii canım… Herkes 'Kilo aldın mı, hamile misin?' falan diyor. Kilo aldım mı? Evet, hayvan gibi ilaç kullanıyorum çünkü. Buramda poşetim var, buramda da fıtığım patladı. O yüzden bu korseyle geziyorum yollarda."

        #aslı bekiroğlu
