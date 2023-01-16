Aslı Bekiroğlu: Kalbim boş

ÖZÜR DİLEDİ, PROJEDEN AYRILDI



Ayrıca Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz yıl bir ödül törenine katılmıştı. Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı Barış Akarsu'nun hayatının konu alınacağı film hakkında konuşmuştu. Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Zeynep'i canlandıracağını söylemişti.



Muhabirlerin, "Barış beyin trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?" sorusuna Aslı Bekiroğlu, gülümseyerek, "Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun. Ne denir? Tövbe yarabbim..." yanıtını vermişti.



Aslı Bekiroğlu, gelen tepkilerin ardından özür dileyerek, rol alacağı filmden ayrıldığını duyurmuştu.



"ÇABUK GİDİN BURADAN"



Oyuncu, basın mensuplarının konuyla alakalı sorularına, "Sizlerle çok sohbet etmemem lazım. Çabuk gidin buradan" diyerek, güldü.