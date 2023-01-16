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Aslı Bekiroğlu: Kalbim boş

Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen Aslı Bekiroğlu, basın mensuplarının özel hayatıyla alakalı sorularına yanıt verdi. Oyuncu, "Kalbim boş, hayatımda kimse yok" açıklamasında bulundu

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  • Aslı Bekiroğlu: Kalbim boş - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslı Bekiroğlu, Bebek'te bir arkadaşıyla beraber köpek gezdirirken objektiflere yansıdı. İlginç giyimi ve gözlükleriyle dikkat çeken Bekiroğlu, tarzına çok dikkat etmediğini söyledi.

    Oldukça neşeli olduğu görülen Bekiroğlu, yeni yılda bolca para ve köpeğiyle güzel bir hayat dilediğini ifade etti.
  • Aslı Bekiroğlu: Kalbim boş - Magazin haberleri

    ÖZÜR DİLEDİ, PROJEDEN AYRILDI

    Ayrıca Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz yıl bir ödül törenine katılmıştı. Bekiroğlu, kadrosunda yer alacağı Barış Akarsu'nun hayatının konu alınacağı film hakkında konuşmuştu. Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Zeynep'i canlandıracağını söylemişti.

    Muhabirlerin, "Barış beyin trajik bir ölümü oldu, ne söylemek istersiniz?" sorusuna Aslı Bekiroğlu, gülümseyerek, "Ne diyeyim hayatım, başı sağ olsun. Ne denir? Tövbe yarabbim..." yanıtını vermişti.

    Aslı Bekiroğlu, gelen tepkilerin ardından özür dileyerek, rol alacağı filmden ayrıldığını duyurmuştu.

    "ÇABUK GİDİN BURADAN"

    Oyuncu, basın mensuplarının konuyla alakalı sorularına, "Sizlerle çok sohbet etmemem lazım. Çabuk gidin buradan" diyerek, güldü.
  • Aslı Bekiroğlu: Kalbim boş - Magazin haberleri

    "KALBİM BOŞ"

    Bekiroğlu, basın mensuplarının özel hayatıyla alakalı sorularına ise, "Kalbim boş, hayatımda kimse yok" şeklinde cevap verdi.
  • Aslı Bekiroğlu: Kalbim boş - Magazin haberleri

    "OYUNCULUKTA SINIRIM YOK"

    Bekiroğlu, daha önce, "Kendimi ekranda izlediğimde eleştiririm. Her zaman mükemmel oynayamayız. Oyunculukta sınırım yok. Şans verilirse, neden olmasın... Dijital platformda birkaç proje var, görüşme halindeyim. Yakında haberiniz olur" açıklamasını yapmıştı.
  • Aslı Bekiroğlu: Kalbim boş - Magazin haberleri

    Aslı Bekiroğlu

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