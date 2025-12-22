Habertürk
        Aslı Bekiroğlu: Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar'ın arasını ben yaptım

        Aslı Bekiroğlu, meslektaşı Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar'ın arasını kendisinin yaptığını açıkladı

        Giriş: 22.12.2025 - 08:13 Güncelleme: 22.12.2025 - 08:13
        "Aralarını ben yaptım"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aslı Bekiroğlu, Bebek'te bir komşusuyla kol kola yürürken objektiflere yansıdı. Samimi halleriyle dikkat çeken Bekiroğlu, gazetecilerin "Yeni sevgiliniz mi?" sorusuna "Hayır, komşum. Kol kola girdik, semti turluyoruz" yanıtını verdi.

        Aslı Bekiroğlu ve komşusu
        O sırada başka bir konuya daha değinen Aslı Bekiroğlu, Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar'ın arasını kendisinin yaptığını söyledi. Bekiroğlu; "Baturalp de benim komşum, Nilperi de... Aralarını ben yaptım" dedi.

        Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar
