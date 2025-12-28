Habertürk
        Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştü

        Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştü

        Aslı Bekiroğlu, başrolünde yer aldığı 'Sil Baştan' adlı tiyatro oyunu sırasında talihsiz bir kaza yaşadı

        Giriş: 28.12.2025 - 10:33 Güncelleme: 28.12.2025 - 10:33
        Kafasına kapı düştü
        Aslı Bekiroğlu, başrolünde yer aldığı 'Sil Baştan' adlı tiyatro oyunu sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Oyun esnasında dekor kapısının kafasına düşmesiyle büyük bir şok yaşayan Bekiroğlu, yaşananların ardından seyircileri endişelendirdi.

        Oyun sonrası, izleyicilere; “İyiyim, iyi olacağım” diyerek bilgi veren ünlü oyuncu, kazanın nasıl gerçekleştiğini ekip arkadaşlarıyla esprili bir dille canlandırarak moralinin yerinde olduğunu gösterdi. Kaza sonrası buz tedavisi uygulayan oyuncu, ardından MR çekilmesi için hastaneye gitti

        #aslı bekiroğlu
