Aslı Enver'den Demet Evgar yorumu: Çok tatlı

"BİZ ECE İLE BİRLİKTE ÇOK VAKİT GEÇİRİYORUZ"

İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Eda Ece, hem yakın arkadaşı hem de komşusu olan Aslı Enver'den hamilelik konusunda destek aldığını söylemişti. Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Enver; "Biz birlikte çok vakit geçirdiğimiz için o da işte Elay ile vakit geçirdiğini söylüyor. Kız arkadaşım, konuşuyoruz bu sıralar tabii ama destek ne haddime" dedi.