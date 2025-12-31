Aslı Enver’den ailece yeni yıl pozu
Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti, kızları Elay ile birlikte verdikleri yeni yıl pozunu sosyal medyada paylaştı
Giriş: 31.12.2025 - 22:28 Güncelleme: 31.12.2025 - 22:28
Aslı Enver, 2022 yılında Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirmiş, çift bu evlilikten Elay adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.
2026’ya girmeye hazırlanan ünlü çift, kızlarıyla birlikte verdikleri yeni yıl pozunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerinden ilgi gördü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ