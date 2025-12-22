Aslı Enver’den eşi Berkin Gökbudak ile romantik Tokyo kaçamağı
Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile çıktığı Tokyo tatilinden romantik fotoğrafları paylaştı
Giriş: 22.12.2025 - 20:06 Güncelleme: 22.12.2025 - 20:46
Aslı Enver, 2022'de Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirmiş, çift bu evlilikten Elay adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.
Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte Tokyo’ya tatile çıktı. Enver, seyahatinden fotoğrafları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımlarda Aslı Enver’in eşi Berkin Gökbudak’ı öpücüklere boğduğu anlar da takipçilerinin ilgisini çekti.
Fotoğraflar: Instagram
