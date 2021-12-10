Aslı Hünel'den 'Sade ve Sakin' 0:00 / 0:00

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Şarkıcı Aslı Hünel, yeni single'ı 'Sade ve Sakin'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Hünel'in söz ve müziği Zeynep Dalgıç'a ait olan şarkının aranjörlüğünü ise Mustafa Ceceli yaptı.

Aslı Hünel, 'Sade ve Sakin' isimli çalışmasının klibi ve fotoğraflarında da Müjdat Küpsi ve Bener Hamamcı imzası bulunuyor. Sadelikte iddialı olduğunu söyleyen Hünel'in yeni şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Ünlü şarkıcı ayrıca 'Sade ve Sakin'in yanı sıra bir başka sürprizi ise yeni televizyon programı oldu. Show TV'de ekrana gelecek olan 'Gelin Evi'nin sunuculuğunu üstlenecek olan Hünel, çekimler için hazırlıklara başladı. Ünlü isim, "İki heyecanımla sevenlerimin karşısında olacağım için çok mutluyum." dedi.