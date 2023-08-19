‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor 'Aslı Hünel ile Gelin Evi', yeni sezonuna pazartesi günü saat 12.15'te başlayacak. 7'nci sezonunda da izleyicileri ekran başına toplamaya hazır olduklarını dile getiren Aslı Hünel, programın en önemli alameti farikalarından birinin doğallık ve gerçek hayatın yansımaları olduğunu söyledi

SHOW TV’nin fenomen yarışma programı ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi ekrana geri dönüyor.

Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize, düğüne ve balayına kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada, büyük ödül artık her hafta 50 bin lira…

Ayrıca bu sezon; her gün ev sahibi gelin ile eşi arasında yapılan ilişki testini kazanan gelinlere çil çil altın, 5 gelinin hafta boyunca ev hanımlığını konuşturduğu beceri oyununu kazananlara ise sürpriz hediyeler verilecek.

‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, hafta içi her gün saat 12.15’te SHOW TV’de… REKLAM ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin sunucusu Aslı Hünel, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu programlarından biri olan ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin 7’nci sezonunda da izleyicileri ekran başına toplayacaklarını dile getirdi. Hünel, Habertürk’ten Şeyda Odabaş’ın sorularını cevaplarken programın en önemli alameti farikalarından birinin doğallık ve gerçek hayatın yansımaları olduğunun altını çizdi. "İLK SEZONMUŞ GİBİ HEYECAN DOLU BAŞLIYOR" ‘Gelin Evi' 7’nci sezonuna başlıyor. Bu sezona nasıl hazırlandınız? Ekran başındaki izleyicileri neler bekliyor? Evet, 7’nci sezon da başlıyor. Benim için sanki yepyeni bir proje, ilk sezonmuş gibi heyecan dolu başlıyor. Biraz dinlendim, biraz gözlemledim ve elbette ki gelinlerimize ve ekran başındaki izleyicilerimize daha keyifli bir program yapmak adına ekip toplantılarımız oldu.

Fenomen olmuş bir programı sunmak size neler hissettiriyor? Fenomen olmuş bir programın sunucusu olmak hatta ilk sunucusu olmak tabii ekstra bir yük getiriyor üzerinize. Dolayısıyla hep daha fazla çalışmalı, çarpı iki efor sarf etmelisiniz ki programın yakaladığı ivmeyi bulunduğu yerden daha da iyiye götürmek adına. (Gülüyor) REKLAM "BU SENE ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ" Geçtiğimiz sezonu sizden değerlendirmenizi istesek… Bu sezon, nasıl bir tempo içerisinde olacaksınız? Biraz önce de aslında sorduğunuz soruyla bağlantılı bunun cevabı, her sezon hep üzerine koyarak gitmek zorunda olduğunuz, yenilikler katmak durumunda olduğunuz bir şey program sunuculuğu. Bu sebeple geçen sene çok çalıştık, bu sene çok daha fazla çalışacağız. (Gülüyor) "HAYATIN İÇİNİ EKRANA YANSITMAYA ÇALIŞIYORUM" Programda yeni evli gelinlerin kıyasıya rekabetini izliyoruz. Zaman zaman çok eğlenceli anlar yaşanıyor, bazen de sinirler geriliyor ya da gözyaşları sel oluyor… Tüm bu durumları nasıl idare ediyorsunuz? Aslında bunu doğal akışında yönetmeye çalışıyorum. Benim gelinlerimle ağladığım, güldüğüm, oynadığım bir sürü görüntüme rastlayabilirsiniz. Bu bir yarışma ya da çekim gözüyle değil aslında hayatın içini ekrana yansıtmaya çalışıyorum. Doğal akışında ilerleyince idare etmek daha kolay oluyor. "BENİ ÇOK DUYGULANDIRIYOR" Geçen sezondan aklınızda kalan en unutamadığınız anı hangisi? Spesifik bir örnek veremem ama gerçekten çok iyi aile ortamlarında yetişememiş genç kızlarımızın çok güzel yuva kurduğunu, çalıştığını, ürettiğini görmek beni çok duygulandırıyor. Bizim böyle bir sürü gelinimiz oldu, onların hayatına dokunmak gerçekten beni hep çok etkiledi ve etkiliyor. REKLAM

"PROGRAMA SADECE YARIŞMA GÖZÜYLE BAKMIYORUM" Bu sezon 'Gelin Evi'ne başvuracak olanlara neler söylemek istersiniz? Büyük ödülün de her hafta 50 bin TL olduğu açıklandı, çok iddialı bir sezon olacak gibi… Ben programa sadece yarışma gözüyle bakmıyorum. Ödül, eğlenmek tabii ki çok güzel ama aslında bu bizim kültürümüzü yansıttığımız, farklı bölgelere gidip farklı hayatlara dokunduğumuz bir program ve ben bunların hiçbir zaman kaybolmasını istemiyorum. O yüzden insanların yaşamlarını bizlerle paylaşmasını diliyorum ve istiyorum. Herkesin başvurularını bekliyoruz. "YAŞAM TARZIMA ÇOK GÜVENİYORUM" Geçtiğimiz sezon sizin evinize konuk olunmuştu. Tüm Türkiye ilk kez Aslı Hünel’in nasıl bir gelin olduğunu izlemişti. Aslı Hünel, programda yarışsa kazanır mıydı? Bilmem, rakiplerime bağlı ama tabii ki evime ve yaşam tarzıma çok güveniyorum. Bence şansım yüksek olurdu. REKLAM

"DOĞALLIKTAN KOPMUYORUZ" Programı her kesimden izleyiciler severek izliyor. Sosyal medyada çok konuşuluyor. Sizce izleyiciyi bu kadar etkileyen nelerdir? Onlar gibi olmak, kendinden bir şeyleri bulmak. Evet tabii ki bir yarışma programı bu ama hiçbir zaman doğallıktan ve gerçek hayattan kopmuyoruz. Bu sebeple insanlar bizi evlerine davet ediyorlar, bunun etkisi çok büyük. Aslı Hünel ile Gelin Evi yeni sezonuyla başlıyor! Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin yeni sezonunda büyük ödül...