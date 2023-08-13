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        Haberler Televizyon 'Aslı Hünel ile Gelin Evi' yeni sezona başlıyor! İşte Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin Yeni Sezon Tanıtımı;

        Aslı Hünel ile Gelin Evi yeni sezonuyla başlıyor!

        Hafta içi her gün Show TV'de yayınlanan 'Aslı Hünel ile Gelin Evi' yarışması yeni sezona 'merhaba' diyor. Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize, düğüne ve balayına kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada, büyük ödül artık her hafta 50.000 TL!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 21:28
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        Aslı Hünel ile Gelin Evi yeni sezonuyla başlıyor!
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        Show TV’nin fenomen yarışma programı Aslı Hünel ile Gelin Evi 21 Ağustos Pazartesi ekrana geri dönüyor. Ayrıca bu sezon; her gün ev sahibi gelin ile eşi arasında yapılan ilişki testini kazanan gelinlere çil çil altın, 5 gelinin hafta boyunca ev hanımlığını konuşturduğu beceri oyununu kazananlara ise sürpriz hediyeler verilecek.

        İşte Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin Yeni Sezon Tanıtımı;

        Aslı Hünel ile Gelin Evi’ 21 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 12.15’te Show TV’de.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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