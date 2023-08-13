'Aslı Hünel ile Gelin Evi' yeni sezona başlıyor! İşte Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin Yeni Sezon Tanıtımı;

'Aslı Hünel ile Gelin Evi' yeni sezona başlıyor! İşte Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin Yeni Sezon Tanıtımı;

Aslı Hünel ile Gelin Evi yeni sezonuyla başlıyor! Hafta içi her gün Show TV'de yayınlanan 'Aslı Hünel ile Gelin Evi' yarışması yeni sezona 'merhaba' diyor. Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize, düğüne ve balayına kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada, büyük ödül artık her hafta 50.000 TL!

Show TV’nin fenomen yarışma programı Aslı Hünel ile Gelin Evi 21 Ağustos Pazartesi ekrana geri dönüyor. Ayrıca bu sezon; her gün ev sahibi gelin ile eşi arasında yapılan ilişki testini kazanan gelinlere çil çil altın, 5 gelinin hafta boyunca ev hanımlığını konuşturduğu beceri oyununu kazananlara ise sürpriz hediyeler verilecek.

İşte Aslı Hünel ile Gelin Evi’nin Yeni Sezon Tanıtımı;

Aslı Hünel ile Gelin Evi’ 21 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 12.15’te Show TV’de.

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