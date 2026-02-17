Canlı
        Aslı Sümen'in kar tatili pozları dikkat çekti - Magazin haberleri

        Aslı Sümen'in kar tatili pozları dikkat çekti

        Miss Turkey 2017 kraliçesi Aslı Sümen, çıktığı kış tatilinden karlar içinde pozlarını paylaştı

        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 22:20 Güncelleme: 17.02.2026 - 22:20
        Aslı Sümen'den kar pozları
        Miss Turkey 2017 yarışmasının kraliçesi olan Aslı Sümen, kış tatilinden fotoğraflar paylaştı.

        Aslı Sümen, gönderilerine; "Yağlı saçlarla koltukta hasta yatarken paylaşıyorum" ifadelerini not düştü.

        Aslı Sümen’in kış tatili pozları, takipçilerinden beğeni ve yorum aldı.

        Aslı Sümen 2024'te İngiliz Chris Bann ile Roma'da evlenmişti.

        Fotoğraflar: Instagram

