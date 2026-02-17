Aslı Sümen'in kar tatili pozları dikkat çekti
Miss Turkey 2017 kraliçesi Aslı Sümen, çıktığı kış tatilinden karlar içinde pozlarını paylaştı
Giriş: 17.02.2026 - 22:20 Güncelleme: 17.02.2026 - 22:20
Miss Turkey 2017 yarışmasının kraliçesi olan Aslı Sümen, kış tatilinden fotoğraflar paylaştı.
Aslı Sümen, gönderilerine; "Yağlı saçlarla koltukta hasta yatarken paylaşıyorum" ifadelerini not düştü.
Aslı Sümen’in kış tatili pozları, takipçilerinden beğeni ve yorum aldı.
Aslı Sümen 2024'te İngiliz Chris Bann ile Roma'da evlenmişti.
Fotoğraflar: Instagram
