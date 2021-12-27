Yanlış diyet hastanelik etti! 0:00 / 0:00

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Oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, yanlış diyet yaptığı için hastanelik oldu. Turanlı, son iki aydır vegan hayat tarzını benimsediğini ve bu nedenle mineral eksikliği yaşadığını ifade etti.

Konuyla ilgili konuşan Aslı Turanlı, "Kendi başınıza, başkalarına özenerek diyet yapmayın." uyarısında bulunmayı da ihmal etmedi. 'Magazin Masası' adlı programa da konuk olan Turanlı, yaşadığı süreci anlattı.

"HAYATIMDA İLK KEZ BAYILDIM"

"Ben üç aydır kalp ritim bozukluğu ile uğraşıyordum. Sonra beslenme şeklimi değiştirmek istedim." diyen Aslı Turanlı, "İki buçuk aydır vegan besleniyordum. Sadece beslenme değil giyim ve kozmetik gibi her türlü konuda da dikkat ediyordum. Bitki odaklı beslenirken vücudum mineral ve omega alamamış. Birkaç gün sonra hayatımda ilk kez bayıldım ve hastaneye kaldırıldım. Bu diyete tamamen kendi başıma başlamıştım, herhangi bir doktorla ilerlememiştim. Bilinçli olmaya çalıştım ama bilinçsiz davranmışım tabii." şeklinde konuştu.