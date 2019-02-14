Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı

Giriş: 14.02.2019 - 07:29 | Güncelleme:  

Oyuncu Aslı Turanlı ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Ata Demirer, önceki gün Rumeli Hisarı Sahili’nde objektiflere takıldı. Oyuncu, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince bir hayli gerildi

  • 1Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Ata Demirer, önceki gün Rumeli Hisarı Sahili’nde objektiflere takıldı. Hızlı tempoda yürüyen oyuncu, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince bir hayli gerildi. 

  • 2Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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    Genelde kilolu haliyle gördüğümüz Demirer’in kilo verme çabaları akıllara “Yeni kız arkadaşı için mi?” sorusunu getirdi. Usta oyuncu daha önceki ilişkilerinde bu çabaya girmişti.

  • 3Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 4Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 5Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 6Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 7Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 8Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 9Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 10Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 11Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 12Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 13Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 14Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 15Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 16Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 17Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 18Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 19Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 20Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 21Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 22Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 23Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 24Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 25Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 26Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 27Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 28Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 29Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 30Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 31Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 32Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 33Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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  • 34Aslı Turanlı ile aşk yaşayan Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı - Magazin haberleri
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