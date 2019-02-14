Ata Demirer'i zayıflama telaşı sardı

Oyuncu Aslı Turanlı ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Ata Demirer, önceki gün Rumeli Hisarı Sahili’nde objektiflere takıldı. Oyuncu, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince bir hayli gerildi