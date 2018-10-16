Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası

16.10.2018 - 07:58 | Güncelleme:

Arda Turan’ın, kendisini “taciz”le suçlayan Berkay Şahin - Özlem Ada Şahin çiftine çok ciddi bir tazminat davası açmaya hazırlandığı iddia edildi. Turan'ın, "Bana attıkları taciz iftirası nedeniyle Berkay ve eşine Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım. Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu davadan asla vazgeçmem" dediği öğrenildi

  • 1 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    1 | 39

    Arda Turan ile 9 Ekim gecesi Emirgan’daki bir kulüpte kavgaya karıştığı ve kafa darbesiyle burnunu kırdığı Berkay arasında sular durulmuyor. 

  • 2 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    2 | 39

    ARDA TURAN'DAN YENİ HAMLE

    Ünlü futbolcu, kendisini tacizle suçlayan Berkay ile eşi Özlem Şahin’e tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

  • 3 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    3 | 39

    "GÖRÜLMEMİŞ BÜYÜKLÜKTE BİR TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

    “2. Sayfa” programının haberine göre, Arda Turan, yakınlarına konuyla ilgili şunları söyledi: 

  • 4 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    4 | 39

    "GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

    “Bana attıkları taciz iftirası nedeniyle Berkay ve eşine Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım

  • 5 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    5 | 39

    Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu davadan asla vazgeçmem.”

  • 6 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    6 | 39

    "BERKAY 'SİLAHIMI GETİR' DEDİ"

    Olay gecesi Arda Turan’ın yanında olan Trabzonsporlu Burak Yılmaz’ın ifadesi de ortaya çıktı. 

  • 7 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    7 | 39

    Yılmaz, Berkay’ın korumalarına “Silahımı getirin” talimatı verdiğini iddia etti ve ekledi: 

  • 8 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    8 | 39

    “Arda o gece sürekli yanımdaydı. Taciz olsa ben kesinlikle görürdüm.”

  • 9 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    9 | 39
  • 10 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    10 | 39
  • 11 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    11 | 39
  • 12 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    12 | 39
  • 13 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    13 | 39
  • 14 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    14 | 39
  • 15 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    15 | 39
  • 16 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    16 | 39
  • 17 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    17 | 39
  • 18 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    18 | 39
  • 19 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    19 | 39
  • 20 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    20 | 39
  • 21 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    21 | 39
  • 22 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    22 | 39
  • 23 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    23 | 39
  • 24 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    24 | 39
  • 25 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    25 | 39
  • 26 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    26 | 39
  • 27 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    27 | 39
  • 28 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    28 | 39
  • 29 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    29 | 39
  • 30 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    30 | 39
  • 31 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    31 | 39
  • 32 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    32 | 39
  • 33 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    33 | 39
  • 34 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    34 | 39
  • 35 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    35 | 39
  • 36 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    36 | 39
  • 37 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    37 | 39
  • 38 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    38 | 39
  • 39 Aslıhan Doğan Turan'un eşi Arda Turan'dan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin'e tazminat davası iddiası - Magazin haberleri
    39 | 39

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0