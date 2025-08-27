Aslıhan Karalar'ın acı günü
Aslıhan Karalar'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneannesi Zülfiye Maleri hayatını kaybetti
Aslıhan Karalar, anneanne acısıyla sarsıldı. Karalar'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneannesi Zülfiye Maleri, 85 yaşında hayata veda etti.Zülfiye Maleri
Hastaneden bir an olsun ayrılmayan Aslıhan Karalar; "Hayatımdaki en değerli varlığım, canım anneannem Zülfiye Maleri Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Allah, mekânını cennet eylesin. Başımız sağ olsun" dedi.Aslıhan Karalar
Zülfiye Maleri'nin cenazesi, 28 Ağustos Perşembe günü İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Çanakkale'nin Çan ilçesinde defnedilecek.