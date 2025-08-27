Habertürk
        Aslıhan Karalar'ın anneannesi Zülfiye Maleri hayatını kaybetti

        Aslıhan Karalar'ın acı günü

        Aslıhan Karalar'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneannesi Zülfiye Maleri hayatını kaybetti

        Giriş: 27.08.2025 - 11:20 Güncelleme: 27.08.2025 - 11:20
        Aslıhan Karalar'ın acı günü
        Aslıhan Karalar, anneanne acısıyla sarsıldı. Karalar'ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneannesi Zülfiye Maleri, 85 yaşında hayata veda etti.

        Zülfiye Maleri
        Zülfiye Maleri

        Hastaneden bir an olsun ayrılmayan Aslıhan Karalar; "Hayatımdaki en değerli varlığım, canım anneannem Zülfiye Maleri Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Allah, mekânını cennet eylesin. Başımız sağ olsun" dedi.

        Aslıhan Karalar
        Aslıhan Karalar

        Zülfiye Maleri'nin cenazesi, 28 Ağustos Perşembe günü İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Çanakkale'nin Çan ilçesinde defnedilecek.

        #Aslıhan Karalar
        #Zülfiye Maleri
