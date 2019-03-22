Alışveriş merkezinde gerçekleşen defileleri izlemeye gelen güzel model, kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi.

Karalar, “Şu sıralar sık sık İngiltere’ye gidiyorum. Londra Film Akademisini kazandım. Orada eğitimime devam ediyorum. Her şey gayet yolunda oyunculuk anlamında eğitimimi tamamlayıp daha iyi bir şekilde ülkeme döneceğim” dedi.