Aslıhan Karalar yeni sezona hazırlık yapıyor!

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ile adını duyuran Aslıhan Karalar, Bodrum tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Karalar, kendisini işine verdi. Bir süre yalnız başına yüzen Karalar, düzgün ve fit vücudu ile dikkat çekti