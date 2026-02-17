Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy'dan ilk fotoğraf
Aslıhan Malbora, bir süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Çağatay Ulusoy ile aşkını ilk kez sosyal medyada gözler önüne serdi
Giriş: 17.02.2026 - 07:50 Güncelleme: 17.02.2026 - 07:50
Birlikteliklerini meslektaşlarının aksine göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'dan sürpriz paylaşım geldi.
Aslıhan Malbora, sevgilisi Çağatay Ulusoy ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.
