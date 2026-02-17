Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy'dan ilk fotoğraf

        Aslıhan Malbora ve Çağatay Ulusoy'dan ilk fotoğraf

        Aslıhan Malbora, bir süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Çağatay Ulusoy ile aşkını ilk kez sosyal medyada gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 07:50 Güncelleme: 17.02.2026 - 07:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Âşıklardan ilk fotoğraf
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Birlikteliklerini meslektaşlarının aksine göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'dan sürpriz paylaşım geldi.

        Aslıhan Malbora, sevgilisi Çağatay Ulusoy ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 14 Şubat 2025 ( ABD'nin Yerini Türkiye Mi Alacak?)

        İran'ın savunma gücü ne? Türkiye nükleer silah sahibi olmalı mı? ABD İran'ı vuracak mı? Pentagon'un İran savaşı planı ne? Trump blöf mü yapıyor, gözünü kararttı mı? İran Venezuela gibi teslim olur mu? İran ABD'ye diz çöker mi? Bölge için en kötü senaryo ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Doç...
        #Aslıhan Malbora
        #Çağatay Ulusoy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        "Punch"ın bakıcısı konuştu
        "Punch"ın bakıcısı konuştu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"